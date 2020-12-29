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Портал Московского инновационного кластера усовершенствовали для пользователей

09:03
  • вторник
  • 29 декабря 2020

Интерфейс сделали более удобным

Цифровую платформу i.moscow Московского инновационного кластера модернизировали для удобства пользователей. Об этом сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина. По ее словам, у новой версии портала более удобные интерфейс и рубрикация, и более продвинутая система рекомендаций.

"Теперь участникам кластера легче ориентироваться в возможностях платформы, находить нужную информацию и подбирать меры поддержки", - отметила Сергунина.

Самая важная информация и наиболее востребованные онлайн-сервисы отображаются на главной странице. Всего на i.moscow пять основных разделов: "Кластер", "Сервисы", "Программы развития", "Меры поддержки" и "Мероприятия".

Сейчас на портале зарегистрировано свыше 19 тысяч организаций из Москвы и других регионов.

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Московский инновационный кластер
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