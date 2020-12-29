Портал Московского инновационного кластера усовершенствовали для пользователей

Интерфейс сделали более удобным

Цифровую платформу i.moscow Московского инновационного кластера модернизировали для удобства пользователей. Об этом сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина. По ее словам, у новой версии портала более удобные интерфейс и рубрикация, и более продвинутая система рекомендаций.

"Теперь участникам кластера легче ориентироваться в возможностях платформы, находить нужную информацию и подбирать меры поддержки", - отметила Сергунина.

Самая важная информация и наиболее востребованные онлайн-сервисы отображаются на главной странице. Всего на i.moscow пять основных разделов: "Кластер", "Сервисы", "Программы развития", "Меры поддержки" и "Мероприятия".

Сейчас на портале зарегистрировано свыше 19 тысяч организаций из Москвы и других регионов.

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