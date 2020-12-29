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СМИ сообщили о запрете в КНДР иностранной валюты

09:43
  • вторник
  • 29 декабря 2020

Также сообщается о казни предпринимателя, занимавшегося валютным обменом

Власти КНДР начали усиливать контроль за операциями на розничном рынке страны, в связи с чем стали запрещать использование при расчетах твердой иностранной валюты. Об этом написал ТАСС со ссылкой на японскую газету Asahi. Та в свою очередь ссылается на южнокорейские правительственные источники.

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Как уточняется в публикации, уже более 500 свободных рынков, через которые проходит основной массив розничной торговли в КНДР, получили указание прекратить использовать доллары и юани. Также сообщается об аресте и казни неназванного подпольного предпринимателя, который занимался обменом валюты в Пхеньяне.

В 1990-х годах в КНДР в результате экономического кризиса перестала действовать карточная система распределения продовольствия и товаров. После этого корейское правительство стало допускать хождение в стране иностранной валюты, так как это помогало решить проблему голода и стабилизировать хозяйство.

Теперь же, полагают в Сеуле, власти КНДР хотят взять под жесткий контроль сформировавшуюся за последние годы своеобразную рыночную экономику, которая стала возможна в результате того, что предприятиям и крестьянам было разрешено свободно реализовывать до 70% произведенной ими продукции.

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