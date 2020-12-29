В Москве от коронавируса вылечились 5626 человек

Всего число выздоровевших увеличилось до 615396

Как сообщили в федеральном штабе по борьбе с распространением COVID-19, еще 5626 пациентов вылечились от коронавирусной инфекции в российской столице. Всего число выздоровевших увеличилось до 615396, добавили в оперштабе. Там также уточнили, что за минувшие сутки 75 пациентов скончались.

Согласно данным на утро 29 декабря, всего в России выявили 3078035 случаев коронавируса. 2471309 человек поправились. 55265 случаев закончились летальным исходом.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что естественный иммунитет к ковиду приобрело достаточное количество переболевших россиян. Свою роль сыграет и вакцинация – это означает, что улучшения эпидемиологической ситуации в стране можно ожидать к весне.

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