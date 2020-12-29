ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Ученые проверили влияние вакцины от COVID-19 на репродуктивное здоровье

09:20
  • вторник
  • 29 декабря 2020

Исследования проводились на крысах

Ученые центра "Вектор" завершили доклинические исследования репродуктивной токсичности вакцины "ЭпиВакКорона". Исследования проводились на крысах, в том числе беременных самках.

Вакцинация от коронавируса в Европе началась с проблем
Путин обсудил с Си Цзиньпином кооперацию в разработке вакцин от COVID-19
Россиянам позволят выбирать вакцину от коронавируса

"Было показано, что вакцинация животных в дозах, равных одной прививочной для человека, и в десять раз ее превышающей, не приводила к снижению показателей фертильности, не отражалась на длительности последующей беременности, показателях пред- и постимплантационной смертности, количестве потомков при рождении", - говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Кроме этого, вакцина для профилактики новой коронавирусной инфекции не повлияла на выживаемость и не спровоцировала никаких нарушений физического развития у потомства крыс.

"Введение вакцины "ЭпиВакКорона" в тех же дозах беременным самкам крыс не приводило к увеличению гибели плодов, изменению их массы и размеров, развитию патологий костной системы и внутренних органов", - сообщили специалисты.

Таким образом, заключили в Роспотребнадзоре, вакцина "ЭпиВакКорона" не обладает эмбриотоксическими свойствами и не оказывает влияния на генеративную функцию.

Видео: в Аргентине стартовала вакцинация российским препаратом "Спутник V"

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Вакцина против COVID-19
Вакцина против COVID-19
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.