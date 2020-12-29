Ученые проверили влияние вакцины от COVID-19 на репродуктивное здоровье

Исследования проводились на крысах

Ученые центра "Вектор" завершили доклинические исследования репродуктивной токсичности вакцины "ЭпиВакКорона". Исследования проводились на крысах, в том числе беременных самках.

"Было показано, что вакцинация животных в дозах, равных одной прививочной для человека, и в десять раз ее превышающей, не приводила к снижению показателей фертильности, не отражалась на длительности последующей беременности, показателях пред- и постимплантационной смертности, количестве потомков при рождении", - говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Кроме этого, вакцина для профилактики новой коронавирусной инфекции не повлияла на выживаемость и не спровоцировала никаких нарушений физического развития у потомства крыс.

"Введение вакцины "ЭпиВакКорона" в тех же дозах беременным самкам крыс не приводило к увеличению гибели плодов, изменению их массы и размеров, развитию патологий костной системы и внутренних органов", - сообщили специалисты.

Таким образом, заключили в Роспотребнадзоре, вакцина "ЭпиВакКорона" не обладает эмбриотоксическими свойствами и не оказывает влияния на генеративную функцию.

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