Ученые проверили влияние вакцины от COVID-19 на репродуктивное здоровье

Исследования проводились на крысах
Ученые центра "Вектор" завершили доклинические исследования репродуктивной токсичности вакцины "ЭпиВакКорона". Исследования проводились на крысах, в том числе беременных самках.
"Было показано, что вакцинация животных в дозах, равных одной прививочной для человека, и в десять раз ее превышающей, не приводила к снижению показателей фертильности, не отражалась на длительности последующей беременности, показателях пред- и постимплантационной смертности, количестве потомков при рождении", - говорится в сообщении Роспотребнадзора.
Кроме этого, вакцина для профилактики новой коронавирусной инфекции не повлияла на выживаемость и не спровоцировала никаких нарушений физического развития у потомства крыс.
"Введение вакцины "ЭпиВакКорона" в тех же дозах беременным самкам крыс не приводило к увеличению гибели плодов, изменению их массы и размеров, развитию патологий костной системы и внутренних органов", - сообщили специалисты.
Таким образом, заключили в Роспотребнадзоре, вакцина "ЭпиВакКорона" не обладает эмбриотоксическими свойствами и не оказывает влияния на генеративную функцию.
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