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В Белоруссии объявили о начале вакцинации "Спутником V"

09:33
  • вторник
  • 29 декабря 2020

Препарат уже прибыл в соседнюю страну

Первая партия российской вакцины от коронавируса "Спутник V" прибыла в Белоруссию.
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Минздрав объявил о начале вакцинации. Белоруссия стала первой страной в мире после России, которая официально зарегистрировала препарат, заявили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).

Ранее вакцинация российским препаратом "Спутник V" стартовала в Аргентине. В страну завезли свыше 300 доз вакцины. На данном этапе пройти иммунизацию смогут медики, затем сотрудники службы безопасности, люди старше 60 лет.

Также "Спутник V" уже получила Венгрия. В ближайшие дни состоится первая поставка в Сербию.

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