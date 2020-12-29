ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Россияне полюбили отечественное кино

09:56
  • вторник
  • 29 декабря 2020

Более половины опрошенных заметили улучшения в российском кинематографе

Больше половины россиян признали, что за последние несколько лет в стране заметно улучшилось качество художественных и мультипликационных фильмов, не считая сериалов, показал опрос ВЦИОМ.

Сергей Бурунов назвал главную проблему российского кинематографа
Кончаловский получил приз за лучшую режиссуру на фестивале в Чикаго

58% респондентов уверены, что в России стали лучше снимать кино, 19% склоняются к противоположному мнению, 17% не заметили изменений, а 6% затруднились с ответом.

Заметившие положительные сдвиги в российском кинопроизводстве предположили, что это связано с улучшением финансирования объектов культуры (10%). При этом сами сотрудники культуры объяснили изменения не только притоком денежных средств, но также государственной политикой и вниманием властей к проблемам культуры.

Респонденты, по мнению которых качество отечественных фильмов стало хуже, связали это с пандемией коронавируса и низким уровнем финансирования культурных объектов.

Как указано в опросе, более половины россиян (57 процентов) удовлетворены мерами, принятыми для обеспечения безопасности посетителей культурных объектов, мероприятий в период пандемии коронавируса, 15 процентов не довольны, при этом четверть опрошенных не посещали культурные объекты или мероприятия, поэтому не могут оценить.

Опрос был проведен в декабре этого года, в нем приняли участие свыше шести тысяч россиян старше 18 лет.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Съемки фильма
Съемки фильма
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.