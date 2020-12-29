Россияне полюбили отечественное кино

Более половины опрошенных заметили улучшения в российском кинематографе

Больше половины россиян признали, что за последние несколько лет в стране заметно улучшилось качество художественных и мультипликационных фильмов, не считая сериалов, показал опрос ВЦИОМ.

58% респондентов уверены, что в России стали лучше снимать кино, 19% склоняются к противоположному мнению, 17% не заметили изменений, а 6% затруднились с ответом.

Заметившие положительные сдвиги в российском кинопроизводстве предположили, что это связано с улучшением финансирования объектов культуры (10%). При этом сами сотрудники культуры объяснили изменения не только притоком денежных средств, но также государственной политикой и вниманием властей к проблемам культуры.

Респонденты, по мнению которых качество отечественных фильмов стало хуже, связали это с пандемией коронавируса и низким уровнем финансирования культурных объектов.

Как указано в опросе, более половины россиян (57 процентов) удовлетворены мерами, принятыми для обеспечения безопасности посетителей культурных объектов, мероприятий в период пандемии коронавируса, 15 процентов не довольны, при этом четверть опрошенных не посещали культурные объекты или мероприятия, поэтому не могут оценить.

Опрос был проведен в декабре этого года, в нем приняли участие свыше шести тысяч россиян старше 18 лет.

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