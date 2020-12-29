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Бывшего схимонаха Сергия обвиняют по трем статьям УК, сообщила адвокат

09:46
  • вторник
  • 29 декабря 2020

Задержанного конвоировали в Москву

Отлученному от церкви бывшему схимонаху Сергию (Романову) предъявлено обвинение по трем статьям Уголовного кодекса - о склонении к самоубийству, самоуправстве и нарушении права на свободу совести и вероисповеданий. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на слова адвоката Светланы Герасимовой.

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Она уточнила, что Романова конвоировали в Москву для избрания меры пресечения. Заседание Басманного суда назначено на 14:00. Адвокат добавила, что также в монастыре задержали нескольких прихожан и священника.

Ранее СМИ писали, что причиной задержания экс-схимонаха стал выложенный на YouTube видеоролик, в котором Романов призывает своих подвижников "умереть за Россию". Следственные мероприятия в Среднеуральском монастыре прошли в ночь на вторник.

В конце мая 2020 года Романов был запрещен в служении. Он читал проповеди, хотя не имел права это делать. Церковный суд Екатеринбургской епархии лишил его сана за нарушение священнической присяги. Романова обязали покинуть женский монастырь, но он все же продолжил совершать там богослужения. Митрополия назвала это захватом монастыря. В итоге церковный суд отлучил схимонаха от церкви. Решение утвердила РПЦ.

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