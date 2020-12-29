Движение поездов на месте схода вагонов в Забайкалье частично восстановили

В результате аварии никто не пострадал
В Забайкальском крае устраняют последствия серьезной аварии на железной дороге.
Накануне вечером в Могочинском районе сошли с рельсов 29 вагонов грузового состава. Никто не пострадал, передает "ТВ Центр".
В результате аварии поврежден почти километр пути. На месте ЧП работают почти 300 человек, три восстановительных поезда и два укладочных крана.
Несмотря на плохую погоду, сильный ветер и 40-градусный мороз, к утру удалось восстановить движение по одному из путей. Отправлены по маршрутам следования два задержанных пассажирских поезда: Москва - Владивосток и Чита - Благовещенск.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"