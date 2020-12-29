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Движение поездов на месте схода вагонов в Забайкалье частично восстановили

09:59
  • вторник
  • 29 декабря 2020

В результате аварии никто не пострадал

В Забайкальском крае устраняют последствия серьезной аварии на железной дороге.

Накануне вечером в Могочинском районе сошли с рельсов 29 вагонов грузового состава. Никто не пострадал, передает "ТВ Центр".

В результате аварии поврежден почти километр пути. На месте ЧП работают почти 300 человек, три восстановительных поезда и два укладочных крана.

Несмотря на плохую погоду, сильный ветер и  40-градусный мороз, к утру удалось  восстановить движение по одному из путей. Отправлены по маршрутам следования два задержанных пассажирских поезда: Москва - Владивосток и Чита - Благовещенск.

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