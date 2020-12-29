Попова сравнила смертность от коронавируса в России и в мире

COVID-19 представляет большую опасность для жизни

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сравнила ситуацию со смертностью от коронавирусной инфекции в России и в мире. По ее словам, в нашей стране статистика выглядит лучше.

"Мы, конечно же, лучше выглядим, тут спору нет", - заявила глава ведомства в эфире радиостанции "Вести ФМ".

Она добавила, что близятся новогодние праздники, во время которых россияне начнут больше пользоваться транспортом и больше общаться. Попова призвала во время каникул не забывать о мерах предосторожности и заботиться о собственной безопасности.

Первые сообщения о новой коронавирусной инфекции COVID-19 начали поступать в конце прошлого года, болезнь обнаружили в Китае. В марте Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса. За все время с момента появления инфекции в мире заболело около 81,2 миллиона человек, 1,77 миллиона из них скончались. В России выявлено 3,05 миллиона заболевших, более 54 тысяч пациентов скончались.

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