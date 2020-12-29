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Попова заявила о минимальной за 20 лет заболеваемости гриппом

10:01
  • вторник
  • 29 декабря 2020

Всего от гриппа привито 60% населения страны

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила в интервью программе "Полный контакт" на радио "Вести ФМ", что сейчас заболеваемость гриппом в России находится на минимальном за 20 лет уровне.

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"Мы привили уже практически 60% совокупного населения Российской Федерации. И, учитывая высокую иммунизацию и все меры, которые мы принимаем против респираторных инфекций, сегодня случаи гриппа в стране просто единичные. Так не было ни в одном году за предшествующие 20 лет", - рассказала руководитель ведомства.

Она добавила, что свои результаты даст и иммунизация против коронавируса.

Ранее Попова заявила, что у любого желающего россиянина должна быть возможность сдать тест на COVID-19. Также она оценила качество работы отечественных систем диагностики, подчеркнув, что они могут выявить вирус в любом его варианте, но пока не способны определить, какая у него мутация.

Вместе с тем вице-премьер Татьяна Голикова пообещала, что жители страны получат выбор, какой вакциной от коронавируса привиться. Правда, этот выбор вряд ли станет доступен раньше февраля.

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