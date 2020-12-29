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В центре Москвы у невесты украли свадебное платье

10:12
  • вторник
  • 29 декабря 2020

К краже может быть причастна другая девушка

Неизвестный выкрал свадебное платье из ателье в центре Москвы.
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В полицию обратилась 25-летняя девушка, которая рассказала, что 16 декабря отнесла свое свадебное платье в ателье на улице Большая Полянка и оставила его там. 27 декабря она вернулась на примерку и выяснила, что наряд пропал.

Владелица ателье сообщила, что в последний раз видела платье вечером 25 декабря, после чего, закончив работу, закрыла офис и уехала домой. Днем 27 декабря платья на месте уже не было.

Прибывшие на место кражи полицейские выяснили, что двери и замки не повреждены, а видеонаблюдения в помещении нет, передает агентство "Москва". Возбуждено уголовное дело, идет расследование.

В свою очередь источник "Московского комсомольца" утверждает, что платье похитила другая девушка. 25 декабря воровка, прикрывшись шарфом, незаметно взяла ключ у охранника, прошла в ателье и вышла с пакетом через черный вход.

Собеседник издания также рассказал, что похищенное платье пудрового цвета с сатиновой юбкой, в кружевах и со шлейфом, стоит 31 200 рублей. Свадьба заявительницы должна была состояться 22 января. 

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