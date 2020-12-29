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Россия и США провели спецоперацию по пресечению контрабанды наркотиков

10:16
  • вторник
  • 29 декабря 2020

Было изъято не менее 330 килограммов кокаина

Федеральная служба безопасности России и Управление по борьбе с наркотиками Минюста США провели совместную спецоперацию, в ходе которой было вскрыто преступное сообщество, осуществлявшее котрабанду наркотиков из Южной Америки в Россию и Европу.

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Как передает ТАСС, было изъято не менее 330 килограммов кокаина. Возбуждено несколько уголовных дел, фигуранты взяты под стражу. "Сумма дохода наркопреступников за незаконный сбыт изъятого наркотика могла составить 1 млрд рублей", - отметили представители ФСБ.

Спецоперация проводилась в несколько этапов. Первый прошел в мае 2020 года - в Санкт-Петербурге задержали наркокурьера, у которого изъяли килограмм кокаина. Летом в Москве с поличным задержали участников и одного из организаторов наркогруппировки. На заключительном этапе на территории Московской области нашли тайник, где обнаружилось не менее 295 килограммов наркотиков.

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