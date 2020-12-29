В Мурманской области объявлен траур по погибшим рыбакам

17 семей получат по одному миллиону рублей

Власти Мурманской области объявили 29 декабря днем траура по погибшим в Баренцевом море рыбакам с судна "Онега".

"Сегодня Мурманская область скорбит. В нашем регионе - день траура. Это горе не только для семей. Это горе для всего города, горе для всего Севера. Наши рыбаки не вернулись домой", - написал в своем Instagram губернатор региона Андрей Чибис.

Глава области сообщил, что семья каждого из 17 погибших получит материальную помощь в размере одного миллиона рублей. Кроме того, будет оказана дополнительная адресная помощь.

"От лица всех северян я приношу искренние соболезнования родным погибших", - добавил Чибис.

Катастрофа произошла утром 28 декабря. По предварительным данным, обледеневшая рыболовецкая шхуна "Онега" попала в шторм, перевернулась и пошла ко дну. Экипаж, состоящий из 19 человек, смыло в воду. Двух человек удалось спасти.

На данный момент поисковая операция продолжается. В ней задействованы девять единиц техники, в том числе дальний противолодочный самолет Ил-38 Северного флота России и патрульный самолет Ан-74, а также порядка 200 человек.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского и водного транспорта.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"