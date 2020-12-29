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В России за сутки выявили больше 27 тысяч заболевших коронавирусом

10:56
  • вторник
  • 29 декабря 2020

Выздоровели 24874 человека

В России за минувшие сутки выявили еще 27002 случая заражения коронавирусом. Общее число инфицированных достигло 3105037.

Как сообщили в федеральном оперативном штабе, в Москве заболел 5641 человек. В Подмосковье выявлено еще 1547 случаев.

Выздоровели за сутки 24874 человека, в том числе в Москве - 5626. Скончались 562 заболевших, из них в столице - 75

Всего с начала пандемии выздоровели 2496183 человека. Скончались 55827 заболевших.

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