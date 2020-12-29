Силуанов оценил расходы бюджета в 2020 году

Минфин не успеет потратить около триллиона рублей

Как сообщил министр финансов России Антон Силуанов, в 2020 году предельные расходы федерального бюджета могут составить 23,84 триллиона рублей. При этом сам Минфин, а также другие ответственные за распределение средств ведомства не успеют потратить из этой суммы около 1 триллиона. Об этом пишет РБК.

Деньги, уточнил глава Минфина, перенесут на следующий год. Потратят их в том числе на финансирование социальных расходов и программу вакцинации населения.

Силуанов отдельно объяснил, из чего складывается неизрасходованный триллион. Это 300 миллиардов заключенных, но не исполненных госконтрактов, 140 миллиардов неисполненных расходов силовых ведомств, 70 миллиардов целевых межбюджетных трансфертов регионам, а также 400–450 миллиардов накопленных для резервного фонда средств.

РБК уточняет, что исполненные расходы бюджета в 2020 году составят 22,8–22,9 триллиона рублей, что превышает доковидный план более чем на 3 триллиона.

По словам министра финансов, по итогам 2020-го дефицит федерального бюджета составит 3,9%. Это подразумевает общие доходы на уровне 18,6–18,7 триллиона рублей, то есть больше, чем Минфин прогнозировал в сентябре (17,85 триллиона).

В начале декабря Совет Федерации одобрил бюджет России на 2021 год, а также на плановый период 2022 и 2023 годов. Предполагается, что документ позволит выполнить все социальные обязательства. Так, сохранятся выплаты семьям с детьми и адресная помощь нуждающимся. Пенсии проиндексируют, прожиточный минимум и МРОТ увеличат. Также в бюджете предусмотрена поддержка новых секторов экономики и малого-среднего бизнеса. На реформацию первичного звена здравоохранения выделено 90 миллиардов рублей.

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