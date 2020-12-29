Антиковидные рейды и вакцинация: как Россия борется с распространением COVID-19

Более одного миллиона доз вакцины от коронавируса поступит в регионы в декабре и январе

Оперативный штаб представил последние данные о распространении коронавируса в России. За минувшие сутки выявили ещё 27 тысяч 2 новых случая. Выздоровели 24 тысячи 874 человека. По всей стране проходят рейды. Проверяют, соблюдают ли люди масочный режим, и следуют ли бизнесмены антиковидным ограничениям.

Вооружившись бензопилой, спасатели вскрывают дверь в один из баров Новороссийска. Администрация, узнав о том, что к ним нагрянули инспекторы, закрылись на замок. И даже посетителей выпускать не желают. Но проверяющие все-таки попадают внутрь.

Соблюдение масочного режима, дистанции, обработка помещений – об этом тут словно и не слышали, как и то, до какого времени должен работать бар. В итоге руководству грозит приличный штраф.

В Санкт-Петербурге вместе с администрацией заведения наказание несут и его посетители, им тоже выписывают штрафы. В городе ночная жизнь кипит. Остудить ее неустанно пытаются проверяющие. Накануне здесь закрыли и опечатали сразу шесть баров. Проверяют и магазины. Там сейчас царит новогодний ажиотаж. Это стало поводом для усиления работы мобильных групп в Улан-Удэ. А еще по всей стране обороты набирает прививочная компания.

– Как первый компонент перенесли, Денис Владимирович? – Хорошо перенес.

Это можно сказать с уверенностью. Ведь прошел уже 21 день. Теперь военнослужащим Восточного округа вводят вторую дозу. Она должна помочь окончательно выработать иммунитет против коронавируса. Прежде чем поставить прививку, врачи замеряют артериальное давление, температуру бойца. После осмотра медики решают, можно ли вводить инъекцию этому человеку или нет.

"Противопоказания для прививки - это острые заболевания, такие как ОРЗ и ОРВИ. После этих заболеваний можно прививаться только через 2-4 недели", - сообщила заведующая отделением профилактики КГБУЗ "Городская поликлиника №9" Светлана Шпак.

В Алтайском крае из-за особенностей хранения "Спутника V" процедуру пока будут проводить только в трех городах: Барнауле, Рубцовске и Бийске. Но приехать в поликлиники могут со всего края. Запись здесь открыта для всех.

В центральной городской больнице Домодедово закончили прививать сотрудников местных предприятий, медиков и учителей. "Ожидаем поступления 3000 доз вакцины "Спутник V", чтобы максимально вакцинировать наших жителей, будем работать все выходные дни. А потом и каждый день", - сказал главврач домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов.

В новогодние дни будут работать и все 70 столичных прививочных пунктов. Как ожидается, более миллиона доз вакцины от коронавируса поступит в регионы в декабре и январе. Это в 2 раза больше, чем ожидалось, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Тем временем в красных зонах в эти праздничные дни будет работать максимальное количество сотрудников. Усилят и бригады скорой помощи. Чтобы дети врачей, медсестер, фельдшеров все-таки почувствовали приближение волшебного праздника, волонтеры по всей стране переодеваются в Дедов Морозов и снегурочек и несут подарки в каждый дом, где так ждут маму и папу, которые в это сложное время должны быть на работе и спасть сотни жизней, тоже совершая чудеса.

Елена Макарова. "ТВ Центр".

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