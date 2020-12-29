Семьям погибших моряков с "Онеги" выплатят по миллиону

В Мурманской области объявлен траур

В Баренцевом море, где накануне затонуло рыболовецкое судно, усиливают поисково-спасательную группировку. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Утром из Красноярска вылетел патрульный самолёт МЧС Ан-74. Из порта Мурманска к месту ЧП направлен морской буксир. Спасатели уже обследовали 750 квадратных километров. На борту затонувшего траулера "Онега" находились 19 человек. Двоих подняли из воды. Причины ЧП выясняет специальная правительственная комиссия.

По предварительной версии, судно затонуло из-за обледенения. В Мурманской области сегодня объявлен траур. Родственникам погибших выплатят по миллиону рублей, сообщили власти региона.

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