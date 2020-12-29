Бывший схимонах Сергий на допросе отказался отвечать на вопросы следователей

Во вторник суд изберет ему меру пресечения

В Свердловской области задержали бывшего схимонаха Сергия - скандально известного настоятеля Среднеуральского монастыря. По некоторым данным, причиной стало видео, в котором экс-священник призывает своих подвижников "умереть за Россию". Возбуждено уголовное дело о склонении к самоубийству.

Обыски на территории Среднеуральского женского монастыря продолжались несколько часов. Самого бывшего схимонаха Сергия уже поздно ночью доставили в СКР по Свердловской области. Однако на вопросы следователей обвиняемый отвечать отказался.

Поводом для задержания стала видеозапись, размещённая в интернете в начале месяца. На ней бывший схимонах вёл проповедь, в которой призывал "умереть за Россию". На службе при этом присутствовали не только взрослые, но и дети.

Адвокат заявляет, что Сергия обвиняют по трем статьям уголовного кодекса: "Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий", "Самоуправство" и "Склонение к самоубийству". Причём это далеко не первый раз, когда духовник привлёк к себе внимание правоохранителей.

"Он многое пытался делать, что вообще не входило в сферу его компетенций. Это было еще задолго до того, как он начал публично высказываться", - сказал настоятель Храма-на-Крови в Екатеринбурге Максим Меняйло.

Впервые Среднеуральский женский монастырь оказался в центре скандала ещё весной, когда схимонах Сергий прямо на службе стал отрицать существование пандемии. В своих проповедях он публично критиковал РПЦ и власти за закрытие храмов, предупреждал о массовом чипировании через вакцину. Церковный суд лишил его сана. Однако духовник ослушался и продолжил проводить богослужения, пока осенью его вовсе не отлучили от церкви.

"Почему ты, не будучи специалистом в вирусологии, начинаешь свободно рассказывать про вирус? Ты должен про Христа рассказывать, а не про вирус. Тогда он этому не подчинился", - рассказал секретарь епархиального отдела церковного суда Екатеринбургской церкви, игумен Вениамин Райников.

Ни штраф в размере почти 100 тысяч рублей, ни воля архиерея тогда не заставили бывшего схигумена одуматься и прекратить проповеди. Однако теперь, наконец, его готовы выслушать самым внимательным образом. Не только прихожане, но и суд. Сегодня обвиняемого доставят в Москву для избрания меры пресечения.

Анна Пешехонова. "ТВ Центр".

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