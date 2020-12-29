Зрители ТВЦ собирают средства на лечение 2-летней Валерии Емельяновой

Девочке срочно необходима иммунотерапия

Благодаря совместному с благотворительным фондом WorldVita проекту "Помоги детям!" и вашей колоссальной поддержке в этом году получили помощь более 30 детей. Каждый вторник мы рассказывали вам истории о детях, нуждающихся в жизненно важном лечении в России и за рубежом. Сегодня помощь нужна двухлетней Валерии Емельяновой из Кемеровской области. Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita начинают сбор средств на завершающий этап лечения низкодифференцированной нейробластомы левого надпочечника.

Лера Емельянова перенесла семь курсов химиотерапии, операцию по удалению опухоли и трансплантацию костного мозга. Благодаря врачам сейчас она в ремиссии. Но ей срочно необходима иммунотерапия препаратом "Динутуксимаб бета". Девочку уже ждут врачи Санкт-Петербурга в больнице имени Павлова. Но лекарство стоит более восьми миллионов рублей и без помощи родителям девочки не справиться.

В маленькой Лере столько энергии и жажды познать мир. И даже сложно поверить, что она лечится от страшного заболевания - низкодифференцированной нейробластомы левого надпочечника, которое у нее обнаружили уже на четвертой стадии. Врачи на УЗИ увидели опухоль размером со стакан. Несмотря на тяжелое лечение, девочка развивается как обычный ребенок. И, конечно же, любит играть. Больше всего ей нравится перебирать коробки с разными фигурками.

Сейчас ей 2 года и 4 месяца. И практически всю свою жизнь она провела в больницах. В два месяца резко начал падать гемоглобин, потом стала подниматься температура. На родине - в Кемеровской области - целый год не могли поставить диагноз. Понять, что же происходит с Лерой, смогли московские врачи в центре имени Дмитрия Рогачева.

"Сказали, что опухоль в надпочечнике. Я была здесь одна. Не хотела плакать. Уже сразу прошли все обследования. И уже метастазы были. И в костном мозге, и в оболочке костного мозга, и в поджелудочной железе", - рассказала мама Валерии Елена Емельянова.

Поверить в это было невозможно. Лера - долгожданная дочка. Ничего не предвещало беды.

"17 лет я не могла родить. Были замерзшие беременности. Всю беременность проходила хорошо. Скрининг, все проходила, все обследования. Все было хорошо", - говорит Елена Емельянова.

Потом начались нескончаемые курсы химиотерапии. Операция по удалению опухоли. И этим летом - пересадка костного мозга, которая далась Лере особенно тяжело. Две недели была температура 39 и полный набор всех побочных эффектов.

"После пересадки у нас еще было 34 сеанса лучевой терапии. На два участка. Потому что у нее сохранился метастаз в пяточке. В общей сложности она перенесла больше 50 наркозов", - сказала мама Валерии.

Сейчас Лера - в ремиссии. Восстанавливается после химии. Но мама переживает, что аппетит так и не вернулся: "Противогрибковое. После пересадки уже полгода пьем. Она уже привыкла к нему".

Но хоть у самой Леры и нет аппетита, других она кормит с удовольствием. И куклу, и папу, которого из-за эпидемии коронавируса она уже год видит и слышит только по телефону.

- Где моя зайка, где моя зайка маленькая? Ты папу кормить будешь? Давай папу покормим.

Для завершающего этапа лечения девочке необходима иммунотерапия препаратом "Динутуксимаб бета". Это лекарство увеличит шансы Леры на жизнь с 30 до 75%. Медлить нельзя. Ее уже ждут в Санкт-Петербурге в больнице имени Павлова. Но это лекарство стоит очень дорого. На два курса терапии - а это 6 флаконов - необходимо 8 547 440 рублей. Такую сумму семье самостоятельно не собрать. Но помочь Лере справиться со страшной болезнью может каждый. Нужно отправить любую сумму в тексте SMS на номер 8385. И хоть этот Новый год Лера с мамой встретят в больнице - вдалеке от дома - благодаря помощи зрителей нашего канала у семьи может появиться надежда на выздоровление долгожданной дочки.

Ещё раз напомню - промедление может стоить Лере жизни. Нейробластома смертельно опасна, и сейчас девочке необходима иммунотерапия дорогостоящим препаратом - это в разы повысит шансы избежать рецидива. Чтобы Лера смогла продолжить лечение, ваша помощь ей нужна прямо сейчас!

Сделать это просто: помимо SMS с текстом суммы пожертвования на номер 8385, можно воспользоваться кредитной картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод. Мы благодарим каждого за поддержку и любую помощь тем, кто так сильно хочет жить!

Реквизиты:

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709

КПП: 784101001

Р/счет: 40703810655240000096

Банк получателя платежа: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург

БИК: 044030653

К/счет: 30101810500000000653

Назначение платежа: помощь на лечение Валерии Емельяновой, программа 1137

Екатерина Гоголева, Николай Карбанов, "ТВ Центр".

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