В Иркутске волонтеры спасли сотни собак после пожара в приюте

Люди помогают строить вольеры, многие из них забирают животных к себе домой

В Иркутске десятки волонтеров пришли на помощь постояльцам питомника для бездомных животных. Накануне там произошел крупный пожар. Сгорели ветеринарный блок, все лекарства и корма. Но самое главное, что собак удалось спасти. Неравнодушные люди помогают строить вольеры, многие забирают животных к себе домой.

Если бы собаки могли говорить, то наверняка поблагодарили бы всех, кто пришел к ним на помощь во время пожара. Возгорание произошло ночью, когда подопечные и хозяева приюта спали.

К приезду спасателей пламя уже охватило склад с кормами, несколько вольеров и ветеринарный блок, где жили травмированные и больные животные. Но пожар был оперативно потушен.

- Слава богу, никто не пострадал из людей. Все животные живы, за исключением одного щенка. И у нас был попугайчик, он тоже, к сожалению, погиб.

Работники приюта не исключают поджога. На записи с камеры видеонаблюдения они разглядели силуэт человека, бегущего от места возгорания в сторону леса. Полиция проводит проверку.

Здесь живут больше тысячи собак. Все они в безопасности и находятся под постоянным наблюдением ветеринаров. Как только информация о происшествии попала в социальные сети, десятки людей приехали на помощь. Владельцы приюта, семья, которая здесь же и живет, не ожидали такого отклика от горожан. Кто-то помогает разбирать завалы и утеплять уцелевшие сооружения. Кто-то ухаживает за животными.

"Сейчас лекарства требуются животным, часть корма пострадало. Мы вытаскиваем то, что не сгорело", - сказал владелец питомника Вячеслав Славин.

Корма привезли столько, что он с трудом помещается в комнате. За одно утро несколько собак обрели новый дом, многих забрали на передержку. В приюте заметно прибавилось волонтеров. Всем подопечным почешут за ушком, со всеми поиграют.

- Я очень боялась раньше в такие места приезжать, потому что морально было тяжело, но когда такое случилось, весь страх пропал.

На счета питомника присылают деньги. На них уже закупаются стройматериалы. Рабочих рук, чтобы построить новые теплые вольеры, теперь хватает. Оставшиеся после ремонта средства пойдут на развитие питомника. Здесь не просто содержат бездомных собак, но и обучают их быть ищейками или поводырями.

Виктор Прокушев, Мария Миташева, "ТВ Центр".

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