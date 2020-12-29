Собянин открыл пересадку между станциями метро "Петровский парк" и "Динамо"

Подземный тоннель соединил Замоскворецкую и Большую кольцевую линии

В столичном метро открылась пересадка между станциями "Динамо" и "Петровский парк". Итоги работ осмотрел мэр Москвы Сергей Собянин, передает "ТВ Центр".

Подземный тоннель соединил Замоскворецкую и Большую кольцевую линии. И теперь пассажирам, чтобы сделать переход, не надо будет подниматься на улицу, как это было раньше. А время пересадки сократилось в три раза и составит примерно две минуты. Строительство проходило в сложных условиях - в этом месте водоносный грунт. Чтобы решить эту проблему, пришлось пробурить более 200 скважин. Кроме того, необходимо было вписать оформление перехода в архитектурный облик станции "Динамо".

"Станция "Динамо" - это памятник культуры, поэтому необходимо было сохранить и все элементы этой уникальной станции. С другой стороны, рядом строился стадион "Динамо" - огромное сооружение и тоже нужно было аккуратно проходить возле этих конструкций. Все это в конце концов было реализовано. Реализовано качественно. Я поздравляю, здесь десятки тысяч людей выходят на этих станциях и будут пользоваться замечательным, красивым переходом", - сказал Собянин.

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