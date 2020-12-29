"Единая Россия" поздравит с Новым годом врачей-героев по всей Москве

Волонтеры поздравят более 10 тысяч медработников

Волонтеры "Единой России" в рамках акции "Спасибо врачам!" начали поздравлять всех медработников, которым в этом году пришлось столкнуться с заболевшими COVID-19 пациентами. Сотрудникам больниц вручат подарки, купленные на пожертвования и взносы партийцев, рассказал секретарь Московского городского регионального отделения партии "Единая Россия" Андрей Метельский.

"Хочется снова и снова говорить врачам спасибо за ту работу, которую они делают. Наши московские медики — настоящие герои, которые вытаскивают людей с того света. Наша акция будет продолжаться до самого Нового года. Мы используем любую возможность, чтобы создать врачам и пациентам новогоднее настроение", - заявил он.

Волонтеры "Единой России", в числе которых депутаты всех уровней, уже успели посетить десятки больниц. А с 29 декабря к акции присоединятся и городские и федеральные парламентарии. К примеру, депутат Госдумы РФ Дмитрий Саблин и депутат Мосгордумы, член фракции "Единая Россия" Александр Козлов отправятся с подарками в больницу в Коммунарке.

Пользу акции отметила и депутат Мосгордумы, председатель комиссии по здравоохранению Лариса Картавцева. "Очень надеюсь, что наша акция поможет медикам почувствовать, что мы все помним и думаем о них — и в будни, и в праздники. Спасибо вам, врачи Москвы, за ваш огромный труд! И с праздником! С наступающим Новым Годом", - сказала она.

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