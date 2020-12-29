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Депутат МГД Картавцева: Москвичи старше 60 лет будут вакцинированы

11:03
  • вторник
  • 29 декабря 2020

Вакцинация пожилых жителей столицы - серьезный шаг в борьбе с пандемией

Вакцинация пожилых людей от COVID-19 остается одним из важнейших приоритетов столицы, уверена глава комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Лариса Картавцева.

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"Мы знаем, что люди старшего поколения особенно тяжело переносят коронавирус. На защиту москвичей этого возраста от заражения были направлены многие ограничительные меры прошлых месяцев - например, рекомендация жителям старше 65 лет соблюдать режим самоизоляции, перевод кружков "Московского долголетия" в режим онлайн и временная блокировка социальных карт для проезда в общественном транспорте. Однако прививка - самая эффективная мера защиты", - заявила парламентарий.

Она отметила, что у пенсионеров наконец появилась возможность пройти вакцинацию от коронавируса и обезопасить себя.

Пожилые люди перед прививкой должны пройти осмотр у врача, который определит, нет ли противопоказаний к вакцинации. Картавцева подчеркнула, что прививку нельзя делать тем, кто переболел ОРВИ в течение последних 14 дней, а также в случае обострения хронических заболеваний. Окончательное решение о целесообразности вакцинации принимает врач.

С понедельника, 28 декабря, в Москве открылась запись на вакцинацию против коронавирусной инфекции для москвичей от 60 лет и старше. Записаться можно как в электронной приемной, так и позвонив в пункт вакцинации. Прививочная кампания идет в 70 пунктах, открытых на базе городских поликлиник. Они работают ежедневно с 8:00 до 20:00. Запись открыта на две недели вперед. Работа пунктов вакцинации от COVID-19 в Москве не будет прерываться в связи с новогодними праздниками.

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