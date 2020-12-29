МИД подвел итоги года

Ведомство отдельно остановилось на отношениях с США и Китаем

Министерство иностранных дел России подвело основные внешнеполитические итоги 2020 года, отдельно остановившись, в частности, на отношениях с Соединенными Штатами, Германией, НАТО и Китаем. Об этом сообщает ТАСС.

Что касается США, в МИД отметили, что Россия демонстрирует открытость к взаимовыгодному сотрудничеству со Штатами, но происходить оно должно на основе уважения интересов друг друга. Одним из важнейших вопросов в этом направлении стал диалог по вопросам контроля над ракетно-ядерными вооружениями.

По поводу Германии в министерстве заявили о "сужении позитивной повестки в двусторонних отношениях". Это, однако, не помешало старту в сентябре Года Германии в России.

Диалог России и Китая в период пандемии стал стабилизирующим фактором для международных отношений, считают в МИД. Страны разделяют позиции друг друга по многим вопросам, что нашло отражение в совместном заявлении министров иностранных дел, принятом в сентябре.

Отношения России с коллективным Западом, продолжили в дипведомстве, не претерпели изменений к лучшему, но в целом напряженность во взаимодействии с НАТО отчасти сгладилась, что стало возможным благодаря введению РФ одностороннего моратория на размещение в Европе ракет средней и меньшей дальности наземного базирования.

Россия, заключили в министерстве, продолжает диалог с теми странами Европы, что заинтересованы в сотрудничестве.

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