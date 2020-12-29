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Названа скрытая опасность селедки под шубой

11:28
  • вторник
  • 29 декабря 2020

В салате есть продукты, которые плохо между собой сочетаются

Любимый новогодний салат – селедка под шубой – оказалось не самым полезным лакомством.
Что можно и нельзя делать на Новый год

Все дело в том, что блюдо содержит в себе два продукта, которые между собой плохо сочетаются – это майонез и жирная рыба, рассказал NEWS.ru врач-диетолог Евгений Арзамасцев.

Избыток жиров может вызвать обострение хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта, например, гастрита, язвы, колита, панкреатита", - объяснил специалист.

Кроме того, из-за селедки салат может быть вреден для людей, страдающих от болезней сердечно-сосудистой системы. Соленая рыба задерживает жидкость в организме, что приводит к появлению отеков и как следствие – повышенного давления.

Чтобы снизить риски, лучше заправить салат нежирной сметаной и не съедать за раз больше положенной порции.

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