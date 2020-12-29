Обвиненная в шпионаже Цуркан получила 15 лет колонии

Изъятые у экс-менеджера "Интер РАО" 656 миллионов рублей обратили в доход государства

Московский городской суд вынес приговор по делу бывшего топ-менеджера компании "Интер РАО" Карины Цуркан, передает ТАСС. Ее признали виновной в шпионаже в пользу Молдавии. Наказание составило 15 лет колонии общего режима.

Изъятые у Цуркан 656 миллионов рублей обратили в доход государства, уточнили в суде.

Прокурор запрашивал для обвиняемой 18 лет колонии общего режима, защита настаивала на полном оправдании. Дело слушалось коллегией из трех судей в закрытом режиме, материалы маркированы грифом "секретно".

Цуркан задержали 14 июня 2018 года. На следующий день суд арестовал женщину. Свою вину она категорически отрицала. Зимой 2020-го Цуркан на некоторое время покидала СИЗО, но затем была туда возвращена.

Как рассказывал адвокат подсудимой, его подзащитную обвинили в том, что с 2004 года она была завербована молдавской спецслужбой. По версии следствия, в апреле 2015-го Цуркан получила в электронном виде проект документа Минэнерго "об отдельных аспектах действий российских энергетических компаний на канале международного сотрудничества" и в сентябре передала его Молдавии.

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