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Итоги акции "Помоги детям": зрители ТВЦ собрали 80 миллионов рублей

11:40
  • вторник
  • 29 декабря 2020

Помощь получили более 30 детей

Благодаря совместному с благотворительным фондом WorldVita проекту "Помоги детям!" и колоссальной поддержке зрителей "ТВ Центра" в этом году получили помощь более 30 детей. Каждый вторник мы рассказывали вам истории о детях, нуждающихся в жизненно важном лечении в России и за рубежом. У ребят были разные диагнозы, они были из разных уголков России, но теперь благодаря вам у всех из них появилась возможность вернуть себе здоровое детство.
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Среди героев наших репортажей были Ева Корячко и Влад Сердюк. Врачи успешно провели им операцию по эндопротезированию, после реабилитации ребята смогут вновь ходить. Максим Семко и Артем Габдрафиков прошли уже несколько курсов спасительной иммунной терапии, которая в разы уменьшает риск возвращения рака. А Лида Лаптева и Давид Гавшин продолжают успешное лечение ретинобластомы. Во время пандемии этим семьям удается регулярно летать в швейцарскую клинику.

Каждый вторник со всей страны приходят пожертвования на номер 8385: и по 10 рублей, и по несколько тысяч. Из таких скромных и весомых пожертвований и сложилась сумма в 80 миллионов рублей, которые пошли на срочное лечение тяжелобольных детей. Все новости о жизни и ходе лечения этих ребят и других подопечных фонда WorldVita можно найти на странице нашего совместного проекта и на сайте телеканала "ТВ Центр". Спасибо вам за бесценную помощь!

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