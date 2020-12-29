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Научно-технологическая долина МГУ появится на месте свалки строительного мусора

11:35
  • вторник
  • 29 декабря 2020

Работы по расчистке уже начались

В столице появится научно-технологическая долина Московского государственного университета (МГУ).

Долину возведут на месте свалки строительного мусора в районе Раменки, написал мэр города Сергей Собянин в своем блоге. Сейчас там работает специализированная техника, которая расчищает территорию.

"Работы, мягко говоря, немало", - заметил градоначальник.

Ранее стало известно, что в столичном районе Раменки была организована несанкционированная свалка бытовых отходов.

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