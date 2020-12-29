Научно-технологическая долина МГУ появится на месте свалки строительного мусора

Работы по расчистке уже начались
В столице появится научно-технологическая долина Московского государственного университета (МГУ).
Долину возведут на месте свалки строительного мусора в районе Раменки, написал мэр города Сергей Собянин в своем блоге. Сейчас там работает специализированная техника, которая расчищает территорию.
"Работы, мягко говоря, немало", - заметил градоначальник.
Ранее стало известно, что в столичном районе Раменки была организована несанкционированная свалка бытовых отходов.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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