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Студенту из Саратова дали 16 лет за убийство подруги детства

12:14
  • вторник
  • 29 декабря 2020

Молодой человек нанес девушке 130 ножевых ранений

Саратовский студент Евгений Вербицкий приговорен судом к 16 годам колонии - его признали виновным в убийстве с особой жестокостью, передает РИА "Новости".

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Было установлено, что вечером 20 сентября 2019 года молодой человек подкараулил в подъезде дома по Вишневой улице свою 18-летнюю подругу детства и нанес ей около 130 ножевых ранений, а затем украл у убитой телефон. Та скончалась до приезда скорой.

Студент был задержан по горячим следам. Он рассказал, что решился на преступление, так как девушка отказалась вернуть ему долг в 2300 рублей. На предварительном следствии Вербицкий полностью признал вину. СМИ уточняли, что он учился в Саратовской государственной юридической академии.

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