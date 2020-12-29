В Москве начальник расстрелял подчиненного за отказ работать в выходной

"Будешь работать и в выходные, и на Новый Год"

В Москве начальник строительной организации избил своего подчиненного и выстрелил в него из газового пистолета за отказ работать в выходной день.

Нападение произошло 27 декабря недалеко от адреса: МКАД, дом 30А, сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах.

"Он кричал, что я будут работать в выходной день и в Новогоднюю ночь. А потом достал пистолет и приставил его к лицу", - рассказал мужчина kp.ru ("Комсомольской правде").

Пострадавший обратился за медицинской помощью. Врачи диагностировали у него химический ожог глаз и перелом носа.

По факту произошедшего проводится проверка. Стрелка уже допросили полицейские. В свое оправдание он заявил, что за год очень вымотался на работе, у него сдали нервы.

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