ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Москве начальник расстрелял подчиненного за отказ работать в выходной

12:12
  • вторник
  • 29 декабря 2020

"Будешь работать и в выходные, и на Новый Год"

В Москве начальник строительной организации избил своего подчиненного и выстрелил в него из газового пистолета за отказ работать в выходной день.

Нападение произошло 27 декабря недалеко от адреса: МКАД, дом 30А, сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах. 

"Он кричал, что я будут работать в выходной день и в Новогоднюю ночь. А потом достал пистолет и приставил его к лицу", - рассказал мужчина kp.ru ("Комсомольской правде").

Пострадавший обратился за медицинской помощью. Врачи диагностировали у него химический ожог глаз и перелом носа.

По факту произошедшего проводится проверка. Стрелка уже допросили полицейские. В свое оправдание он заявил, что за год очень вымотался на работе, у него сдали нервы.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Мужчина с пистолетом
Мужчина с пистолетом
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.