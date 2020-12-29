ФСБ раскрыла схему хищения госсредств в РАНХиГС

СМИ пишут о задержании декана факультета госуправления экономикой Светланы Лариной

Федеральная служба безопасности России отчиталась о раскрытии и пресечении схемы хищения государственных средств в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС). Об этом пишет ТАСС.

Как уточняется в отчете ФСБ, речь идет о противоправной деятельности руководящего, профессорско-преподавательского и административного персонала Института государственной службы и управления РАНХиГС. Там, установили спецслужбы, была организована преступная схема, по которой недобросовестные сотрудники необоснованно начисляли себе дополнительную зарплату.

Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Один фигурант задержан с поличным. Общая сумма хищений не уточняется. Источник ТАСС рассказал, что задержанной оказалась декан факультета госуправления экономикой Светлана Ларина. Ее отправили под домашний арест.

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