Кремль сделал заявление о преемнике Путина

Традиционно этот вопрос вызывает интерес

Размышления о преемнике Владимира Путина ничем не подкреплены. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он заметил, что глава государства сам неоднократно высказывался на эту тему.

"Тема преемников традиционно вызывает весьма живой интерес на политическом небосклоне России в политологических и иных примыкающих к ним кругах. Поэтому это было всегда и, наверное, так всегда и будет", - заявил он. Слова Пескова приводит РИА Новости.

Тему преемника Владимира Путина вновь поднял Владимир Жириновский. В эфире телеканала "Россия 1" он заявил, что им может стать премьер-министр Михаил Мишустин, министр обороны Сергей Шойгу, глава СВР Сергей Нарышкин и председатель Госдумы Вячеслав Володин. Также в список преемников лидер ЛДПР включил спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко, главу Счетной палаты Алексея Кудрина, мэра Москвы Сергея Собянина и губернатора Тульской области Алексея Дюмина.

Дмитрий Песков заметил, что Владимир Жириновский обладает богатейшим политическим опытом. Предположения о преемнике на нем и основываются, заметил представитель Кремля.

Владимир Путин впервые стал президентом России в 2000 году и занимал этот пост восемь лет С 2008 по 2012 годы был премьер-министром, а затем вновь возглавил страну. Переизбрался в 2018 году. Нынешний президентский срок Путина завершится в 2024-м, однако после принятия поправок в Конституцию он сможет вновь принять участие в выборах. Сам Владимир Путин ранее заявлял, что еще не принял решения об участии в выборах.

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