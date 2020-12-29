Умер исполнитель песни "Обручальное кольцо"

Ему было 66 лет

Умер солист вокально-инструментального ансамбля "Лейся, песня" Владимир Ефименко.

Он скончался на 67 году жизни 28 декабря. Причина смерти певца, а также дата и место похорон пока неизвестны.

Твои песни давно стали народными и навсегда вошли в золотой фонд российской культуры! Вечная память тебе!" — написали участники ВИА "Лейся, песня" в Instagram.

Владимир Ефименко выступал в ВИА с 1977 года. Прославился благодаря исполнению таких песен, как "Обручальное кольцо", "Где же ты была", "Прощай" и "Родная земля".

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