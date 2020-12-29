Песков не увидел желания Украины налаживать отношения с РФ

По словам спикера, все упирается в минские и парижские договоренности

В ходе общения с журналистами пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что со стороны Киева не наблюдается желания нормализовать отношения с Москвой.

"Пока мы не видим и не слышим какой-то политической воли к нормализации наших двухсторонних отношений, чего мы бы хотели. Это первое. И второе: мы пока, к сожалению, не видим никакой политической воли к реализации минских договоренностей и парижских договоренностей", - отметил кремлевский спикер, которого цитирует РИА "Новости".

Песков добавил, что Владимир Путин неоднократно демонстрировал готовность договариваться со всеми соседями, в том числе с Украиной.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что намерен позвонить Владимиру Путину в случае дальнейшей задержки встречи в "нормандском формате", так как это поможет “быстрее остановить войну”. Вместе с тем глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев видит себя частью Запада и "окончательно порвал с русским миром".

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