"Сложно, но стабильно": Собянин оценил работу системы здравоохранения в Москве

Власти подготовили мощные резервные госпитали, сделали запас СИЗов и лекарств

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что вся система здравоохранения столицы работает стабильно. По его словам, власти подготовили мощные резервные госпитали, сделали запас СИЗов и лекарств.

"Сложно, напряженно, но стабильно. И скорая помощь, и амбулаторное звено, и стационары. Если бы хотя бы одно из этих звеньев не работало, вся бы система развалилась, не стали бы справляться с потоком больных. На сегодня каждый на своем месте справляется", - сказал Собянин в эфире Первого канала.

Во вторник в столичном оперштабе сообщили, что за сутки в городе подтвержден 5641 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. За последние 24 часа госпитализировано 1865 пациентов с COVID-19. На ИВЛ в больницах Москвы находится 539 человек.

Оперштаб напомнил о необходимости соблюдения домашнего режима горожанам старше 65 лет и москвичам с хроническими заболеваниями.

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