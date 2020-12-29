Эксперты изучили предновогодние траты россиян

Коронавирус не заставил граждан экономить

Несмотря на пандемию коронавирусной инфекции, граждане России не экономят перед Новым годом. К такому выводу пришли аналитики "СберИндекс", об исследовании которых пишет РИА "Новости".

Как отмечается в материалах, с 21 по 27 декабря наблюдался характерный для этого периода рост расходов, по масштабу не отстававший от прошлогоднего. Динамика потребительских расходов россиян осталась на уровне +1,1% год к году.

Эксперты уточняют, что годовое снижение потребительских расходов, скорее всего, составит 5,8% год к году, вместе с тем номинальные расходы на продовольствие увеличатся в 2020-м на 4,6%.

Что касается непродовольственной розницы, то с ней ситуация несколько хуже. Предварительная оценка - минус 2% в годовом выражении, что связано с жесткими коронавирусными ограничениями, действовавшими весной. Совокупный товарооборот в стране по итогам года не упадет, считают эксперты. Прирост оценивается на уровне 1,5% год к году.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"