На сайте госуслуг можно будет получить паспорт вакцинированного от COVID-19

Опция появится уже в январе

Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что уже с января сделавшие прививку от коронавируса смогут через портал госуслуг получить паспорт вакцинированного.

"Мы планируем, что в январе в личном кабинете на сайте госуслуг будет доступна возможность, в том числе, получить паспорт вакцинированного, в автоматическом режиме, зайдя в свой личный кабинет", - приводит РИА "Новости" заявление главы Минздрава, сделанное в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.

Также Мурашко отметил, что в последние дни количество пациентов с COVID-19 в России снизилось на 4%. Положительная динамика наблюдается, в частности, в Кировской, Псковской и Тамбовской областях, а также в Калмыки и Ненецком автономном округе.

По словам министра, за три недели в регионы доставили более 500 тысяч доз вакцины. Вместе с тем количество пунктов вакцинации в стране за неделю увеличилось на 45.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что у любого желающего россиянина должна быть возможность сдать тест на COVID-19. Также она оценила качество работы отечественных систем диагностики, подчеркнув, что они могут выявить вирус в любом его варианте, но пока не способны определить мутацию.

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