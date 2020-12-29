Спецслужбы Польши задержали российского гражданина

Тот якобы руководил преступной группой

В Польше сотрудниками Агентства внутренней безопасности страны задержан российский гражданин, подозреваемый в руководстве преступной группой, передает ТАСС.

Как сообщил пресс-секретарь министра, координирующего работу польских спецслужб, Станислав Жарын, группа, которой предположительно руководил россиянин, занималась налоговыми махинациями и фиктивно торговала топливом.

Задержанный, уточнил Жарын, находился в розыске с 2016 года. Пока что он отправлен под временный арест.

"Государственная казна потеряла не менее 12 миллионов злотых (более 3 миллионов долларов)", - оценил Жарын ущерб от действий преступной группы, трем участникам которой уже предъявлены обвинения. Российское посольство в Польше пока не прокомментировало ситуацию.

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