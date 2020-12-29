"Больно нервный": в Кремле оценили уходящий 2020 год

Его последствия еще долго будут сказываться на россиянах

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков оценил уходящий 2020 год.

Он назвал его слишком нервным и заявил, что человечество пока не осознало в полной мере все последствия произошедших событий.

"Больше двойки не дал ни за технику, ни за артистизм. Год, конечно, не такой, как хотелось бы его пережить, я думаю, для всего мира. Какой-то уж больно он нервный. Пока мы даже еще не осознаем в полной мере последствия этого года. Ясно, что они будут плохие", - заявил спикер Кремля в интервью RTVI.

Тем не менее, 2020 год дал силы для борьбы с последствиями. "Мы теперь более или менее понимаем, как это делать", - добавил Песков.

Ранее президент Владимир Путин, подводя итоги 2020 года, назвал его "тяжелым". Это связано с пандемией и ее экономическими последствиями, хотя Россия преодолела их успешнее многих стран мира.

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