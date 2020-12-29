Путин призвал рассмотреть вопрос индексации пенсий работающих пенсионеров

Во вторник президент провел встречу с главой Федерации независимых профсоюзов

О поддержке работающих в период пандемии говорили сегодня в Кремле. Владимир Путин встретился с главой Федерации независимых профсоюзов.

Михаил Шмаков предложил пересмотреть ряд важных понятий, которые оказывают прямое влияние на качество жизни населения, передает "ТВ Центр". Например, изменить методику определения МРОТ и прожиточного минимума, чтобы его было проще повышать. А также уточнить вопрос об индексации пенсий работающим пожилым людям. Путин согласился с тем, что эти темы требуют тщательного обсуждения с участием общественности. Кроме этого, президент обратил внимание на инструменты поддержки бизнеса, которые государство ввело в этом году.

"Вы знаете, что очень многие, практически все наши меры поддержки так или иначе, а очень часто напрямую, связаны с сохранением числа работающих. В том числе некоторые виды кредитов списываются целиком, если сохраняется до 90 процентов занятых. Бизнес, понимая, что ситуация, в общем, сложной остаётся для них, просит нас, обращается в том числе и ко мне с просьбой изменить это соотношение и дать возможность не выплачивать полученные кредиты на поддержание занятости", - сказал Путин.

"Понизить эту планку", - отметил Шмаков.

"Понизить эту планку. Как Вы к этому относитесь?" – поинтересовался президент.

"Во-первых, каждый случай индивидуален, потому что есть различные типы занятости и различные типы бизнеса. Но в целом вот эта высокая планка, 90%, она, в общем, заставляет сохранять рабочие места", - ответил председатель Федерации независимых профсоюзов России.

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