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Путин и Рахмон обменялись поздравлениями с наступающим Новым годом

13:48
  • вторник
  • 29 декабря 2020

Лидеры России и Таджикистана договорились укреплять двусторонние отношения в 2021 году

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, сообщает пресс-служба Кремля.

"Подтверждён взаимный настрой на дальнейшее укрепление двусторонних отношений стратегического партнёрства и союзничества, а также наращивание взаимодействия на международной арене", - говорится в сообщении на сайте президента России.

Главы государств также обменялись тёплыми поздравлениями в связи с наступающим Новым годом.

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Владимир Путин и Эмомали Рахмон
Владимир Путин и Эмомали Рахмон
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