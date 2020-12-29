Путин и Рахмон обменялись поздравлениями с наступающим Новым годом

Лидеры России и Таджикистана договорились укреплять двусторонние отношения в 2021 году

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, сообщает пресс-служба Кремля.

"Подтверждён взаимный настрой на дальнейшее укрепление двусторонних отношений стратегического партнёрства и союзничества, а также наращивание взаимодействия на международной арене", - говорится в сообщении на сайте президента России.

Главы государств также обменялись тёплыми поздравлениями в связи с наступающим Новым годом.

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