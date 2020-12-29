В Москве открыли пересадку между станциями метро "Петровский парк" и "Динамо"

Строительство было непростым, отметил мэр Москвы Сергей Собянин

Первый участок Большого кольца и Замоскворецкая линия столичного метро стали ещё ближе. Между станциями "Петровский парк" и "Динамо" сегодня открылся новый переход. Теперь, чтобы сделать пересадку, пассажирам даже на улицу выходить не придётся, да и время можно сэкономить. Само строительство было непростым, отметил сегодня мэр Москвы Сергей Собянин. И дело не только в трудных грунтах.

Две минуты на эскалаторе в теплом помещении вместо куда более длинного маршрута по улице вдоль оживленного Ленинградского шоссе. По пути можно посмотреть фотографии строительства большого объекта.

Станция "Петровский парк" БКЛ была открыта в 2018 году. Любопытно, что в начале 90-х именно так хотели переименовать и станцию "Динамо" Замоскворецкой линии. От идеи отказались. Теперь на карте столичного метрополитена есть объекты и под одним, и под другим названием.

Среднесуточный пассажиропоток на станции "Динамо" составляет более двадцати трех тысяч человек, на "Петровском парке" – почти десять тысяч. Пересадку между станциями открыл мэр Сергей Собянин.

"В преддверии Нового года строители закончили очень важную, нужную и трудную работу - соединили станции "Петровский парк" и "Динамо". Я поздравляю жителей. Здесь десятки тысяч людей выходят на этих станциях и будут пользоваться этим замечательным красивым переходом. Станция "Динамо" - это памятник культуры, поэтому необходимо было и сохранить все элементы этой уникальной станции. Рядом строился стадион "Динамо" - огромное сооружение. Тоже нужно было аккуратно проходить мимо этих сооружений. Все это было реализовано качественно", - сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Перед проектировщиками стояла непростая задача - вписать переход в действующую станцию "Динамо" с сохранением архитектурного убранства. "Динамо" остается в своем привычном виде. Пересадка выходит в центр вестибюля. Главная технологическая сложность при строительстве - подвижный грунт. В результате на глубине сорока метров пробурили более двухсот скважин и грунт заморозили.

"Это технически очень сложный объект. Опасность обводненных грунтов - это то, что при проходке могла обрушиться поверхность, образоваться провалы и затопления существующих выработок", - сказал гендиректор компании-подрядчика Игорь Усольцев.

С 2011 года в столице введено в эксплуатацию 304 километра линий метро, 147 станций, 10 электродепо. Москвичи уже оценили удобство Центрального кольца и Центральных диаметров, которые соединяют мегаполис и область. Метро - безусловный приоритет в развитии городского транспорта. Большая кольцевая линия, в состав которой входит "Петровский парк", будет состоять более чем из 30 станций.

Павел Прокопенко. Александр Ивановский, Александр Медведев. "ТВ Центр".

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