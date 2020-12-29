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Москвичам напомнили об ограничениях в новогоднюю ночь

15:04
  • вторник
  • 29 декабря 2020

Рестораны работать не будут, но гулять по улице можно

Кафе и рестораны Москвы в новогоднюю ночь работать не будут. Заведения должны закрыть свои двери в 23:00 31 декабря. Об этом напомнили сегодня столичные власти, передает "ТВ Центр".

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Несмотря на ограничения у отдыхающих должно хватить времени проводить Старый год. К тому же всю новогоднюю ночь по городу можно гулять свободно, а в последний день года еще и на каток сходить.

"Катки в городе 31 числа работают до 10 часов вечера, в том числе и в наших парках, и на наших фестивальных площадках, но а потом они продолжат работать в Новом году, 1 января, с 10 часов утра", - сообщил руководитель Департамента торговли и услуг города Москвы Алексей Немерюк.

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