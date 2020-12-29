Взять мазок и доставить лекарства: к борьбе с ковидом подключились роботы

Они очень помогают людям

В борьбе с пандемией все чаще стали использовать помощь роботов, причем в самых разных сферах. Они дезинфицируют помещения, доставляют лекарства, берут анализы и даже диагнозы ставят.

Тишину подмосковного леса разрезает шум винтов. Это инженеры тестируют коптер собственного производства. Испытывать в городе опасно – машина слишком мощная. Поэтому несколько раз в неделю разработчики отправляются на специальный полигон. Совсем скоро аппарат станет медицинским курьером.

Модель работает на аккумуляторах. Но у конструкторов есть и гибридный двигатель: когда садится батарея, он работает на бензине. При температуре до минус 50. Поэтому машина незаменима для труднодоступных районов Крайнего Севера.

"Работая сегодня с крупными диагностическими центрами, мы работаем по сокращению контакта людей", - сообщил вице-президент по продажам компании-производителя Дмитрий Тарасов.

Роботы стали приметой эпохи пандемии. Причем, используют их в совершенно новых сферах. Это робот-официант. Но он может развозить еду в "красной" зоне госпиталей. Другой робот берет мазок на коронавирус.

Промобот может не только встречать гостей приветливой фразой, но и измерять температуру. Дезинфектор уже работает в столичной подземке. А его коллеге предстоит обеззараживать больницы. Лампы настолько мощные, что на 100% расщепляют ДНК любого вируса.

"В отличие от человека, который обрабатывает точечно, робот обрабатывает все вокруг на 360 градусов. Также у этого робота есть возможность обрабатывать только секторами", - сообщил инженер-программист Александр Богославский.

Форум, посвященный борьбе с пандемией, прошел в условиях пандемии. Километры кабелей, мониторы, камеры и никаких зрителей. Производители демонстрировали свои новые разработки, а медики рассказали, какие еще технологии могут им помочь.

"Компетенций, безусловно, у нас хватает: у нас хорошие инженеры и их достаточно много. У нас есть проблемы с финансированием. У нас проблемы в продвижении тех решений в конкретные медучреждения", - говорит автор youtube-канала Александр Байкин.

Известный стереотип о том, что робот – это непременно внешне похожая на человека машина, специалисты опровергают, вкладывая в это понятие более широкий смысл.

"Есть еще искусственный интеллект, большие данные, которые помогают получать информацию о том, как распространяется вирус, помогают предсказывать, как будет дальше развиваться ситуация", - заявил директор Национальной ассоциации участников рынка робототехники Алиса Конюховская.

Так, например, в Москве искусственный интеллект определяет степень поражения легких и определяет, нужно ли человеку проходить КТ. Система помогает ускорить работу, но окончательный диагноз ставит врач, ведь последнее слово всегда остается за человеком.

Иван Колесников, Евгений Рыбин, Роман Лагунов, Антон Дубнов, Сергей Долгих, "ТВ Центр".

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