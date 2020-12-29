В каждой квартире сделали современный ремонт

В Ростокине началось переселение в новостройку по программе реновации. В доме не только улучшенная отделка, но и современные инженерные системы, в том числе контроля отопления. Жители смогут сами регулировать расход энергии в помещениях.

В современную 12-этажку на улице Сельскохозяйственной, 14к3 заезжают первые новосёлы из пятиэтажки на Проспекте Мира 135а. В каждой квартире - современный ремонт. Раздельный санузел и просторная кухня. Ольга и Александр уже планируют, как будут расставлять мебель.

- Коридор большой тоже не ожидали, здесь будет шкаф-купе. А там у нас просто: зайти, раздеться и сесть.

Место найдется для всех. Новая квартира больше старой. У пятилетней дочери теперь появится своя комната.

"Жена довольна вообще. Больше всех. Каждый ребенок мечтает о своем месте", - говорит Александр Копейка.

"Мы бы тоже хотели оборудовать для нее эту комнату светлую. Она солнечная. Школа хорошо видна, что мне тоже очень нравится", - сказала Ольга Кондрашова.

Новый дом в районе Ростокино построен в шести минутах ходьбы от старой хрущевки. Не надо менять школу и детский сад. Вся привычная инфраструктура находится рядом.

Всего по программе реновации более 29 тысяч москвичей уже начали переселение в новые дома, из них более 22 тысяч уже переехали в новые квартиры. Помимо строительства жилья, в новом районе будут развивать социальную инфраструктуру. Здесь появятся новые школы, детский сад, физкультурно-оздоровительный комплекс и поликлиника.

"Мы практически по всем кварталам реновации разработали градостроительную документацию, которая предполагает комплексное освоение территории", - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Всего в программу реновации в Ростокине включено 19 пятиэтажных домов. В новые квартиры должны переехать около четырех тысяч жителей района.

Елена Сахно, Станислав Ильин, "ТВ Центр".

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