Ретропоезд "Яхрома" соединит Москву и подмосковные горнолыжные курорты

Состав оформлен в стиле 80-х годов

До Нового года осталось всего два дня. К празднику многие москвичи уже подготовились, а вот длинные выходные только начинают планировать. Впрочем, любители зимнего спорта могут отдохнуть на горнолыжных курортах Подмосковья.

Добраться до известных склонов в Дмитровском районе теперь можно на ретропроезде "Яхрома", передает "ТВ Центр". Он оформлен в стиле 80-х годов. Деревянные сидения, наличники, тематические занавески и исторические фотографии перенесут пассажиров в советскую эпоху. В пути можно и перекусить, а инвентарь оставить на специальных подставках.

"Поезд будет курсировать в зимний период. Этот поезд действующий. Он модернизирован и стилизован под эпоху 80-х годов", - рассказал начальник Дирекции скоростного сообщения ОАО "РЖД" (ДОСС) Антон Петров.

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