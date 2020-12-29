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Ретропоезд "Яхрома" соединит Москву и подмосковные горнолыжные курорты

15:09
  • вторник
  • 29 декабря 2020

Состав оформлен в стиле 80-х годов

До Нового года осталось всего два дня. К празднику многие москвичи уже подготовились, а вот длинные выходные только начинают планировать. Впрочем, любители зимнего спорта могут отдохнуть на горнолыжных курортах Подмосковья.

Добраться до известных  склонов  в Дмитровском районе  теперь можно на ретропроезде "Яхрома", передает "ТВ Центр". Он оформлен в стиле 80-х годов. Деревянные сидения, наличники, тематические занавески и исторические фотографии  перенесут пассажиров в советскую эпоху. В пути можно и перекусить, а  инвентарь оставить  на специальных подставках.

"Поезд будет курсировать в зимний период. Этот поезд действующий. Он модернизирован и стилизован под эпоху 80-х годов", - рассказал начальник Дирекции скоростного сообщения ОАО "РЖД" (ДОСС) Антон Петров.

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