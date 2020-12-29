Театр на Малой Бронной покажет спектакль-провокацию "Бэтмен против Брежнева"

Работа над спектаклем шла с полным погружением в быт и жизнь эпохи застоя

В театре на Малой Бронной готовят не просто премьеру, а спектакль-провокацию "Бэтмен против Брежнева". Известный драматург и режиссёр Саша Денисова решила пофантазировать на тему: что бы делал голливудский супергерой в Советском Союзе, будь он нашим соотечественником. Работа шла с полным погружением в быт и жизнь эпохи застоя.

В городе Готэм стали происходить невообразимые вещи: за граждан, попавших в беду, начал заступаться некто таинственный и бесстрашный.

"Где надо" уже ломают голову: кто же этот Бэтмен - добрый империалистический агент или борец за справедливость? Тем временем человек в черном костюме – уже народный герой, надежда и опора целого поколения романтиков и мечтателей.

Автор пьесы и режиссёр Саша Денисова рассказала историю из своего детства. Но получилась она лишь отчасти автобиографичной, потому что каждый вспомнит и узнает в этой постановке себя или своих родителей. Где выбить колбасу или командировку за рубеж – одинаково трудно.

"Мы не делаем документальный спектакль. Это вымысел, это фантасмагория. Это наша фантазия об эпохе. Коллективная", - сказала Денисова.

В ней выросли крылья у Анатолия Дудочкина – человека кристальной честности и таланта. Слабого внешне, сильного внутри. Одного из тех, кто вершит судьбы страны на кухне и говорит шепотом.

Не было задачи воскресить эпоху. Да, есть Политбюро, но Леонид Ильич, несмотря на свои суровые брови, смотрит как-то по-доброму.

Подробности смотрите в репортаже Анастасии Мартыновой.

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