Театр на Малой Бронной покажет спектакль-провокацию "Бэтмен против Брежнева"

Работа над спектаклем шла с полным погружением в быт и жизнь эпохи застоя
В театре на Малой Бронной готовят не просто премьеру, а спектакль-провокацию "Бэтмен против Брежнева". Известный драматург и режиссёр Саша Денисова решила пофантазировать на тему: что бы делал голливудский супергерой в Советском Союзе, будь он нашим соотечественником. Работа шла с полным погружением в быт и жизнь эпохи застоя.
В городе Готэм стали происходить невообразимые вещи: за граждан, попавших в беду, начал заступаться некто таинственный и бесстрашный.
"Где надо" уже ломают голову: кто же этот Бэтмен - добрый империалистический агент или борец за справедливость? Тем временем человек в черном костюме – уже народный герой, надежда и опора целого поколения романтиков и мечтателей.
Автор пьесы и режиссёр Саша Денисова рассказала историю из своего детства. Но получилась она лишь отчасти автобиографичной, потому что каждый вспомнит и узнает в этой постановке себя или своих родителей. Где выбить колбасу или командировку за рубеж – одинаково трудно.
"Мы не делаем документальный спектакль. Это вымысел, это фантасмагория. Это наша фантазия об эпохе. Коллективная", - сказала Денисова.
В ней выросли крылья у Анатолия Дудочкина – человека кристальной честности и таланта. Слабого внешне, сильного внутри. Одного из тех, кто вершит судьбы страны на кухне и говорит шепотом.
Не было задачи воскресить эпоху. Да, есть Политбюро, но Леонид Ильич, несмотря на свои суровые брови, смотрит как-то по-доброму.
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