Что категорически нельзя делать на Рождество

Церковный праздник давно стал одним из самых любимых среди многих россиян

Рождество Христово на протяжении многих сотен лет считается одним из главных христианских праздников. Некоторые традиции этого дня с детства знакомы православным верующим, а что-то вызывает вопросы. ТВЦ.RU решил разобраться, что можно и чего нельзя делать на Рождество.

Рождественскую ночь принято проводить в храме на праздничной службе, к которой нужно особым образом подготовиться. За день до Рождества, в сочельник, православные христиане отказываются от пищи до появления на небе первой звезды. Её принято считать отблеском Вифлиемской звезды, указавшей волхвам путь к младенцу Иисусу. Вечером можно садиться за стол – трапезу следует начать с сочива или кутьи, приготовленных из зёрен размоченной пшеницы с мёдом и фруктами. При этом в сочельник и в само Рождество во время застолья лучше отказаться от темной одежды и сменить ее на белую или светлую. Ну а после скромного ужина пора отправляться в храм, где православные до рассвета молятся в честь рождения Спасителя.

Вернувшись со службы, в доме нельзя убираться. Впрочем, это правило распространяется не только на само Рождество, но и на день до него. Праздник принято встречать в чистоте, но позаботиться об этом надо заранее. Выносить сор из избы запрещено как в прямом, так и в переносном смысле. В первом случае можно "вымести" из дома удачу, а во втором – в светлый праздник скандалы и ссоры приравниваются к греху. Рождество лучше всего провести с родными и близкими, навестить знакомых и самим принять гостей – не угостить пришедшего в дом принято считать плохой приметой. Которая, к слову, особенно пришлась по душе колядующим, ходящим по домам и выманивающим угощения в обмен на веселые песни и прибаутки.

Уделяя время живым, в Рождество не следует забывать об усопших. Чтобы уважить души покойных родственников, на окно следует поставить зажженные свечи. А вот поход на кладбище лучше отменить – туда можно сходить заранее или заказать в церкви молитву.

Распространенное мнение о том, что в Рождество нельзя мыться или работать – не более чем заблуждение. Труд никогда не возбранялся церковью, если он направлен не на развлечение, а на удовлетворение нужд. А вот к чему церковь относится неоднозначно, так это к Рождественским гаданиям. За соприкосновение с лукавым священнослужитель может даже отстранить от причастия. Однако это останавливает не всех – и вот уже сотни лет девушки и юноши пытаются узнать свою судьбу в Рождественскую ночь.

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