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Россия ввела санкции против сотрудников немецкой разведки

14:06
  • вторник
  • 29 декабря 2020

Это зеркальные меры

МИД России запретил въезд в страну сотрудникам силовых и разведывательных структур Германии в ответ на санкции по делу о кибератаке на Бундестаг.

Речь идет об инцидент со взломом сетей парламента ФРГ в 2015 году. Ранее Евросоюз и Великобритания ввели санкции против двух работников Генштаба России, которые якобы несут ответственность за кибератаку.

Согласно дипломатическому принципу взаимности новыми фигурантами российского стоп-листа избраны руководящие сотрудники немецких силовых и разведывательных структур, входящих в систему Министерства обороны ФРГ", - заявили в российском дипломатическом ведомстве.

В МИД отметили, что в случае продолжения властями ФРГ конфронтационной линии, Москва оставляет за собой право на применение дальнейших мер реагирования.

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