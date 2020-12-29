Депутат МГД Герасимов: Москва запустила конкурс новогоднего декора из вторматериалов

Новогодний конкурс "АртЕль" поможет развитию экологической грамотности

В Москве стартовал творческий конкурс новогодних елок и украшений из вторичного материала "АртЕль - 2020", который призван повысить экологическую грамотность жителей столицы. О мероприятии рассказал депутат Мосгордумы Евгений Герасимов.

"В новогодних декорациях чаще всего отражается дух времени: в последние годы, например, все чаще в елочных игрушках и украшениях отражаются экологические убеждения и тенденции. Так, в Москве государственное природоохранное бюджетное учреждение "Мосприрода", обслуживающее столичные природные комплексы, запустило новогодний творческий конкурс новогодних елок и украшений из вторичного материала "АртЕль - 2020". Он предназначен для тех, кто предпочитает не рубить живую елку и не покупать готовую пластиковую, а сделать уникальную композицию из подручных средств. В конкурсе могут участвовать как частные лица, так и команды (не более трех авторов)", - объяснил суть парламентарий.

По мнению Герасимова, наступающее десятилетие станет переломных для всего человечества – либо люди сумеют построить цикличное, безотходное жизненное пространство, либо вскоре последует череда глобальных экологических кризисов. Поэтому ладе в мелочах важно вдумчиво подходить к потреблению и оценивать воздействие каждого шага на окружающую среду.

"Искусство - с древнейших времен существующее именно как "ключ" к человеческим душам - как ни одна другая цивилизационная система способно приблизить нас к решению этой задачи. Именно этому - переоценке наших повседневных практик, экологическому мышлению - посвящен и московский конкурс "АртЕль", - подчеркнул депутат.

Герасимов рассказал, что в конкурсе будет семь номинаций в трех категориях. К категории "Эко-Ель" относятся номинации "Самая яркая ель" (елка, украшенная деталями из вторсырья и канцелярских материалов), "Моя новогодняя ель" (украшение живой растущей елки во дворе или на даче) и "Самая НЕ ель" (украшение комнатного растения или дерева во дворе, кроме елей). В категорию "Арт-Ель" вошли номинации "Самая вкусная ель" (съедобными могут быть композиция целиком или украшения для елки), "Самая экологичная ель" (украшенная с применением обычных вещей) и "Самая трудоемкая ель" (номинация для мастеров-перфекционистов, любящих многодетальные композиции). Наконец, отдельная категория из одной номинации посвящена новогодним игрушкам - бычкам, символам 2021 года. Чтобы принять участие в конкурсе, нужно до 10 января опубликовать работу у себя в соцсети. Полные правила конкурса можно найти на официальных страничках Мосприроды в интернете. Итоги конкурса будут подведены во второй половине января 2021 года, победители получат дипломы и памятные подарки.

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